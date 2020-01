San Severo come 'Gomorra': la pantera forse fuggita dalla residenza di un boss, si teme fuga verso altri comuni

Continua la 'caccia' alla pantera in libertà che, da giorni ormai, tiene col fiato sospeso i residenti di San Severo. L'analisi delle impronte individuate sul terreno non lascia dubbi che si tratti del grosso felino (e non di un cane di grossa taglia).

Sulle tracce della pantera, una task force di forze dell'ordine e uomini del servizio veterinario dell'Asl di Foggia 'armati' di dardi anestetici. Oltre al pattugliamento da terra, continuano le ricognizioni aeree con droni dotati di termocamere, mentre sono aumentate le trappole 'farcite' di carne posizionate nelle zone degli ultimi avvistamenti.

Resta da sciogliere, però, il nodo principale: ovvero cosa ci faccia una pantera in libertà a San Severo. Non risultando passaggi recenti di attività circensi in zona, prende corpo l'idea che il felino possa essere fuggito dall'abitazione di un boss della zona, forse ispirato dalla serie tv 'Gomorra' e da Gabriele o' Principe (con la sua pantera sul terrazzo).

Fatto sta che la città è terrorizzata. Due giorni fa, il ritrovamento di una capra sgozzata, la cui carcassa verrà analizzata presso l'Istituto Zooprofilattico di Foggia. Sarebbe il primo caso di 'predazione' attribuibile al felino che, intanto, potrebbe essersi spostato nei comuni limitrofi, in particolare verso Apricena.

