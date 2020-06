La pantera è tornata, avvistata questa mattina nelle campagne del Foggiano: "Era grandissima, l'ha vista mio padre"

Riecco la 'pantera di San Severo'. La segnalazione è giunta a Foggiatoday poco fa. L'avvistamento del felino sarebbe avvenuto questa mattina alle 7 in un terreno agricolo di Poggio Imperiale in zona Coppa Montorio.

A denunciarlo la figlia del proprietario, protagonista, quest'ultimo, del faccia a faccia con l'animale: "Era appoggiata su un albero di ulivo, era grandissima ed è scappata, le impronte sono grandissime". La donna si è rivolta ai carabinieri e ha informato dell'accaduto il sindaco, che si sarebbe recato sul posto con alcuni consiglieri comunali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultimo avvistamento dell'animale in Capitanata risale alla prima settimana di aprile sul Gargano. Nelle settimane scorse anche in Irpinia e in Molise.