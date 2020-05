Tragedia a Panni, appassionato di parapendio si schianta al suolo: 35enne muore sul colpo

Tragedia a Panni, dove un giovane uomo, appassionato di parapendio, avrebbe improvvisamente perso quota schiantandosi al suolo: fatale l'impatto, è morto sul colpo.

Il fatto è sucesso intorno alle 13.30, in località Largo Piano, in agro di Panni. Immediato l'avvio della macchina dei soccorsi, ma all'arrivo di ambulanza ed elisoccorso per l'uomo - sportivo di 35 anni - non c'è stato nulla da fare.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Affranto il sindaco di Panni, Pasquale Ciruolo: "Nonostante l’intervento celere delle unità di soccorso, non c’è stato nulla fare. Un appassionato di sport ci lascia".