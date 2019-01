Foggia, valigia sospetta vicino a una scuola: forze dell'ordine e vigili del fuoco in via Rotundi

Strada chiusa al traffico in via Rotundi per via di un pacco sospetto segnalato nei pressi di un albero davanti all'istituto scolastico Altamura-Da Vinci. Sul posto i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri e un'altra della polizia. L'area è stata circoscritta con del nastro da entrambi i lati della via e chiusa al traffico.