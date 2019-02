Viaggiatore sospetto su un treno, finanzieri lo accompagnano in ospedale: nell'addome aveva due etti di cocaina

Quindici ovuli di cocaina per complessivi 200 grammi nell'addome di un 22enne di nazionalità nigeriana ma domiciliato in provincia di Foggia che viaggiava su un treno diretto a Ginevra in Svizzera: è quanto hanno scoperto gli uomini delle Fiamme Gialle durante un controllo nei pressi della stazione di Domodossola.

Il ragazzo è stato tradito dal suo nervosismo e per questo è stato fatto scendere dal treno per un controllo e accompagnato poi in ospedale dove è stato sottoposto ad un eseme radiografico dal quale è emersa la pesenza degli ovuli di cocaina per un valore di 100mila euro.