[ VIDEO ] Tutti vogliono il posto fisso da Oss, l'Italia intera a Foggia per il maxi concorso: "E' andata bene"

Nessun disagio particolare questa mattina al padiglione 10 della Fiera di Foggia dove si sta svolgendo la prova. Dieci sessioni d'esame, due al giorno (alle 9 e alle 15), fino al 15 marzo.

L'attesa si è fatta sentire soprattuto tra le chat degli aspiranti oss quando sui vari gruppi WhatsApp è cominciata a circolare la foto della cartellonistica posizionata all'ingresso della sede d'esame che riportava orari diversi da quelli ufficiali. Per fortuna l'allarme è rientrato. Si era trattato semplicemente di un errore, il cartellone è stato immediatamente rimosso.

Da questa mattina l’ingresso del padiglione è presente il personale di vigilanza e assistenza alle prove, la cartellonistica con le indicazioni di accesso e il personale di assistenza per i candidati che hanno richiesto particolari ausili. E' inoltre garantita la presenza di un presidio medico oltre ad uno Spazio nursery, per garantire alle candidate neomamme di poter far sostare il proprio bambino accompagnato da un familiare e nel caso per allattare prima della prova.

Per ciascun turno di prova, ai candidati presenti viene somministrato un questionario composto da 30 quesiti più 3 di riserva, da svolgere in un tempo massimo di 45 minuti, vertenti sulle procedure tecnico-operative che l’Operatore Socio Sanitario deve conoscere per svolgere al meglio il proprio lavoro. Si specifica che ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto, ad ogni risposta errata, multipla o omessa non verrà attribuito alcun punteggio, saranno ammessi alla successiva prova orale tutti i candidati che avranno ottenuto alla prova pratica il punteggio minimo di 21/30esimi.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 09.00 per il turno mattutino, alle ore 15.00 per il secondo turno pomeridiano. Dovrà essere svolta per ciascuna sessione, all’ingresso dei candidati presso la sede, una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano in possesso della documentazione richiesta per l’ammissione.