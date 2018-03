Vandalizzato il comando della Municipale di Orta Nova: malviventi alla ricerca di armi

Sgomento ad Orta Nova, dove nella notte è stato preso di mira e vandalizzato il comando della polizia municipale, da balordi senza scrupoli verosimilmente alla ricerca di armi da fuoco. Gli stessi, poi, secondo quanto denunciato dall'amministrazione Tarantino, si sono anche intrufolati nella vicina sede Avis, sottraendo pc e devastando in parte la struttura.

"Resta la rabbia di un ennesimo vile gesto che mette a soqquadro la nostra comunità, da sempre onesta, tranquilla e laboriosa", denuncia l'amministrazione attraverso il proprio canale Facebook. "Proprio quest'oggi si è svolta a Foggia la marcia per la legalità di 'Libera' con Don Ciotti. Ebbene, per quanto queste lodevoli iniziative possano aiutare a sensibilizzare soprattutto le più giovani generazioni, non vi é al momento marcia, allarme o apparato di videosorveglianza che tenga per arginare gli attacchi di maledetti delinquenti incappucciati alla cosa pubblica".

Infine l'appello: "Egregio sig. Prefetto, Orta Nova chiede alle Istituzioni un intervento decisivo e risolutivo, dell'esercito per le strade se é necessario, inviate una task force e rivoltate questo territorio da cima a fondo. Ai cittadini chiediamo, invece, unitá e senso di collaborazione: solo così potremo dire basta a questo che sembra essere diventato il nuovo male".