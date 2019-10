Mazzi di fiori, lacrime e dolore per Teresa, Miriana e Valentina (il Comune penserà ai funerali): città incredula per l'insano gesto di Ciro

Mazzi di fiori e lacrime in via Luigi Guerrieri a Orta Nova, dove la scorsa notte Ciro Curcelli, assistente capo 53enne della polizia penitenziaria, ha ucciso nel sonno prima la moglie casalinga Teresa Santolupo e poi le due figlie di 12 e 18 anni, Miriana e Valentina.

Il triplice omicidio e il suicidio di Orta Nova

Intorno alle 2.30, l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri avvertendoli della strage appena consumata, poi si sarebbe rimesso al letto, al fianco del cadavere della moglie 54enne, e con la pistola d'ordinanza avrebbe tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla tempia. Curcelli non è morto sul colpo, ma nei pressi degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove nel frattempo era stato trasportato d'urgenza a bordo di un'ambulanza del 118. Alcuni vicini avrebbero sentito delle urla e, pare, anche il rumore dei colpi d'arma da fuoco.

"Ho ucciso mia moglie, ho ucciso le mie figlie. Ora mi uccido. Lascio la porta aperta"

I Curcelli erano una famiglia tranquilla

Abbastanza riservati, i Curcelli erano una famiglia come tutte le altre, nemmeno il fratello della vittima, che abita al piano superiore dell'abitazione teatro della mattanza, riesce a darsi una spiegazione circa l'insano gesto del cognato, dal momento in cui la sera precedente sembrava regnasse l'armonia in casa.

Sotto shock le amiche di Valentina e il suo fidanzato, Marco, che ai microfoni del TG3 regionale ha dichiarato che la 18enne non gli aveva mai parlato di problemi familiari, confermando che i Curcelli erano persone tranquille, esattamente come asserito ai microfoni di FoggiaToday da una conoscente e vicina di casa.

Le indagini dei carabinieri

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri alla ricerca delle motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a consumare il triplice omicidio e a porre fine alla sua esistenza. Ciro e Teresa, oltre a Valentina e Miriana, avevano un altro figlio, Antonio, che al momento dell'accaduto si trovava a Ravenna per lavoro. Ascoltato dai militari dell'Arma, il 26enne avrebbe confermato che tra i suoi genitori non vi sarebbero stati attriti di alcun genere. Il ragazzo non si spiegherebbe cosa abbia spinto il padre a compiere il folle gesto.

Il lutto cittadino e i funerali

In attesa di sapere quando si terranno i funerali delle vittime, il sindaco Domenico Lasorsa ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino, che verrà istituito in contemporanea alle esequie. "Il Comune si farà carico di tutte le spese funebri delle tre vittime" scrive su Facebook il primo cittadino della città dei Cinque Reali Siti.

Le amiche e Marco, foto Ansa di Franco Cautillo

La famiglia Curcelli (Miriana, Teresa, Circo e Valentina)