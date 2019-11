Omicidio Orta Nova, ulteriori accertamenti sull'uccisione di Bruno. L'avv. Sodrio: "Ergastolo ad Aghilar, aveva premeditato delitto"

Omicidio di Filomena Bruno ad Orta Nova, disposti nuovi sopralluoghi nell'appartamento di viale Diaz.

Domani mattina, infatti, i carabinieri torneranno nel paese dei Cinque Reali Siti per effettuare ulteriori accertamenti tecnici in merito omicidio della donna, 53enne uccisa lo scorso 28 ottobre, con due coltellate al petto inferta dall'ex genero, Cristoforo Aghilar.

Il pubblico ministero Rosa Pensa ha disposto ulteriori accertamenti, per raccogliere eventuali altre tracce del delitto e, soprattutto, per ricostruire gli ultimi atti di vita della Bruno e per accertare come e quando Aghilar si sia introdotto nell'appartamento. Oltre ai carabinieri del NOR di Foggia con il reparto di investigazioni scientifiche, ci sarà anche il difensore dei parenti della vittima l'avv. Michele Sodrio, che a sua volta effettuerà alcuni rilievi e fotografie.

"I miei clienti mi hanno riferito fatti agghiaccianti", spiega il legale a FoggiaToday. "Quella della povera Filomena è la cronaca di un delitto annunciato, anche perchè Aghilar lo ha certamente premeditato da settimane, come dimostrano una serie di prove schiaccianti. Sono certo che il pubblico ministero contesterà l'omicidio nella forma pluriaggravata, non solo dalla premeditazione, ma anche dalla crudeltà e dai motivi abbietti e futili".

"Adesso - conclude - il nostro obiettivo è quello di raccogliere tutte le prove necessarie a far scattare anche queste aggravanti, così Aghilar non potrà chiedere il giudizio abbreviato (come prevede la riforma di aprile 2019). Dobbiamo andare a dibattimento e il barbaro assassinio di Filomena deve essere punito con la giusta sanzione, che a nostro parere è una sola: l'ergastolo".