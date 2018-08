Orta Nova, incendio in via Costa: a fuoco magazzino del supermercato 'DiMeglio'

A fuoco il magazzino del supermercato 'DiMeglio', ad Orta Nova. Il fatto è successo all'alba di oggi: intorno alle 5, un incendio è divampato nel retro dell'attività, in via Costa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno sedato il rogo e messo in sicurezza la struttura. Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme sarebbero partite da un frigorifero e le cause potrebbero essere accidentali: distrutta gran parte della merce conservata nei locali, gli ambienti sono stati invasi dal fumo e le pareti annerite. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere dell'attività, per escludere l'ipotesi di dolo.