Un'auto distrutta dalla fiamme e un'altra danneggiata: notte di fuoco ad Orta Nova

Un'auto distrutta e un'altra danneggiata dalle fiamme. E' questo il bilancio dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, ad Orta Nova.

Il fatto è successo intorno alle 3, in via Guerrieri: a bruciare è stata la Fiat Punto di un impiegato residente a Pisa, ma originario del paese dei Cinque Reali Siti, tornato in Puglia per le vacanze estive. Le fiamme hanno prima avvolto l'utilitaria, poi hanno lambito un secondo mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri incaricati di fare luce sull'accaduto. Al momento non è ancora chiara la natura del rogo.