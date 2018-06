Brucia l'auto di un bracciante ad Orta Nova, a fuoco centralina Enel: black out in via Bari

Brucia auto in strada, le fiamme lambiscono una centralina Enel e provocano parziale black out nella notte. E' quanto accaduto poco dopo le due della scorsa notte, ad Orta Nova, dove in via Bari è stata data alle fiamme una Lancia Lybra, di proprietà di un bracciante agricolo di 58 anni. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali l'uomo ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici. La zona non è servita da telecamere, e i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, non hanno trovato tracce di benzina, nè altro tipo di innesco. Sul posto, anche i tecnici Enel per ripristinare la corrente.