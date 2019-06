Doppia intimidazione a Orta Nova: danno fuoco alle porte d'ingresso dell'abitazione e della 'bottega' di un calzolaio

Doppio atto incendiario, nella notte, ad Orta Nova. Nel mirino dei malviventi c'è sempre la stessa famiglia, colpita sia a casa, con l'incendio della porta d'ingresso della propria abitazione, che sul lavoro, con l'incendio dell'ingresso del laboratorio di calzoleria del capofamiglia.

Fortunatamente lievi i danni causati dai roghi, registrati rispettivamente alle 2 e alle 2.15. Entrambi gli incendi, rispettivamente in via Padova e in via Risorgimento, sono di matrice dolosa: i vigili del fuoco, giunti sul posto per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi, hanno rilevato tracce di benzina. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al movente del gesto e quindi al suo autore.