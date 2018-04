Paura a Orta Nova: grosso pezzo di cornicione crolla sul gazebo di un pub

Si stacca un grosso pezzo di cornicione dalla facciata posteriore del Municipio di Orta Nova, in Largo Ex Gesuitico, e precipita sul gazebo di un pub. E' accaduto la scorsa notte, nel maggiore dei comuni dei Cinque Reali Siti. Un episodio che solo per un caso fortuito non ha provocato danni a cose o persone (in quel momento il locale era chiuso). L'intera zona, messa in sicurezza dai vigili del fuoco, è stata transennata.

L'accaduto ha registrato immediatamente lo sdegno e lo sgomento della Lega cittadina: "Invitiamo l’amministrazione Tarantino ad una riflessione costruttiva sulla volontà dichiarata di spostare attraverso il finanziamento ricevuto per girare il monumento dei caduti - opera a detta della stragrande maggioranza degli ortesi inutile - per fare una manutenzione straordinaria alla facciata del nostro Municipio ed alla fontana pubblica in piazza (non funzionante), prima che qualcuno di faccia male."