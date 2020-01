"Io sono Paolo", ma solo 300 persone in piazza a Orta Nova. Il sindaco: "Se siamo uniti non siamo noi ad aver paura"

A pochi giorni dalla visita del Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, ieri sera solo poche centinaia di persone hanno partecipato al pubblico comizio 'IncontriAmoci Orta Nova' del sindaco Domenico Lasorsa (vedi qui il comizio) dopo i gravissimi episodi che hanno colpito il presidente del Consiglio comunale Paolo Borea, al quale è stata incendiata l'autovettura, e la sorella Marianna, alla quale ignoti hanno piazzato una bomba davanti alla sua attività commerciale.

Una risposta molto debole da parte della società civile, ma non solo di quella, in una città ancora frastornata dalle tragedie dello scorso anno, prima il triplice omicidio e il suicidio dell'agente della polizia penitenziaria Ciro Curcelli, poi l'uccisione di Filomena Bruno per mano di Cristoforo Aghilar. Anno che si è concluso con l'avvertimento incendiario a Borea, accolto ieri dai giovani dell'istituto Adriano Olivetti con i cartelli recanti la scritta 'Io sono Paolo'.

Il sindaco Domenico Lasorsa - che alla cittadinanza ha spiegato in maniera dettagliata cosa è accaduto sul fronte rifiuti, gestione e appalti - si è rivolto così alla cittadinanza: "Cara Orta Nova, ripartiamo dalle due parole che il vescovo ci ha indicato qualche giorno fa nell'incontro di preghiera: indignazione e coraggio, indignazione per quello che è accaduto ma che deve essere accompagnata dal coraggio di reagire. Non rassegnarsi all'idea che tutto debba andare così, ma che nel nostro piccolo possiamo cambiare questo paese e questa comunità. E' ovvio che la paura è il primo sentimento ad emergere quanto accadono certe cose, ma se siamo uniti, credetemi, non siamo noi ad avere paura".