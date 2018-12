Boato prima dell'alba a Orsara: malviventi fanno saltare in aria lo sportello bancomat BPer

Un boato prima dell'alba, salta in aria il bancomat della banca BPer di Orsara di Puglia. Il fatto è successo intorno alle 4.30 del mattino, quando ignoti hanno assaltato lo sportello automatico della filiale di via delle Vittorie.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire l'accaduto e identificare gli autori del gesto. Acquisite, allo scopo, le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito. Al momento non è noto se il furto sia stato consumato o meno: si dovrà attendere la messa in sicurezza dei locali per procedere alla verifica. Gli artificieri, invece, dovranno stabilire cosa abbiano utilizzato i malviventi per scardinare lo sportello, se gas acetilene o la più comune 'marmotta'.