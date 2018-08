Traffico deviato sulla strada chiusa del ponte pericolante. Sindaco di Ascoli sbotta: "Non è possibile"

Il ponte di Ascoli Satriano, il ponte romano che sormonta il torrente Carapelle, è pericolante, ma nella giornata di ieri la provinciale 105 che lo attraversa chiusa al traffico con ordinanza della Provincia del 23 ottobre 2017, è stata indicata per accogliere il traffico della Statale 655, che collega Foggia alla A14, per via dell’assalto fallito ad un portavalori della ‘Cosmopol’.

E’ quanto denunciato a FoggiaToday dal sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone: “La SP 105 è stata chiusa al traffico dalla Provincia di Foggia perché attraversa il ponte romano che, a dire dello stesso Ente, è pericolante. La stessa Provincia che, qualche tempo fa, si era rifiutata di destinare una parte dei finanziamenti previsti per garantire la viabilità delle strade provinciali dell’Area Interna dei Monti Dauni (45 milioni di euro), affermando - paradossalmente - che la strada provinciale 105 è quasi un tratturo di campagna”.

Non solo l’ordinanza provinciale non viene rispettata ufficiosamente da automobilisti, autotrasportatori e agricoltori della zona; l’evento (straordinario) di ieri, con conseguente deviazione del traffico proprio in quel tratto di strada, ne ha, in un certo senso, legittimato l’inosservanza. Sarcone picchia duro e chiede le dimissioni del Presidente della Provincia: “Miglio dimettiti. Non si deve attendere per forza una disgrazia come quella che ha colpito la città di Genova. La chiusura del ponte romano risponde ad un serio pericolo per l’incolumità pubblica. Visto che l’ordinanza provinciale viene disattesa da tutti, ne emetterò una comunale oggi. In quanto responsabile della protezione civile e autorità di pubblica sicurezza, cercherò di far rispettare almeno quella”.