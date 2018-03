Foggia blindata, in migliaia scenderanno in strada per le vittime innocenti di mafia: tutti i divieti e le chiusure

In occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie ed in ottemperanza all’ordinanza dirigenziale 91/2018, per il 21 marzo il dirigente Romeo Delle Noci ha disposto una serie di divieti e chiusure al traffico veicolare delle strade interessate dalla manifestazione

I divieti di sosta

Dalle 6 alle 11 il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nell’area di parcheggio libero antistante i Mercati Generali siti su via Sant’Antonio. Dalla mezzanotte alle 11 il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nell’area di parcheggio a pagamento ‘La Maddalena’. Dalla mezzanotte alle 12 il divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli, su entrambi i lati delle seguenti strade e/o piazze cittadine: Piazza Cesare Battist, via G. Oberdan, via Dante Alighieri (tratto compreso tra c.so Garibaldi e vico Zezza), piazza XX Settembre, corso G. Garibaldi (tratto compreso tra via G. Oberdan e via V. Civili), via Capozzi (tratto compreso tra via V. Civili e piazza F.lli Bandiera), piazza F.lli Bandiera, via La Marmora (tratto compreso tra piazza F.lli Bandiera e viale Ofanto), viale Ofanto (tratto compreso tra via La Marmora e corso Roma), corso Roma (tratto compreso tra viale Ofanto e via Bari).

E ancora, dalla mezzanotte alle 15 il divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli, su entrambi i lati delle seguenti strade e/o piazze cittadine: Piazzale Italia, via Tugini (tratto compreso tra via L. Zuppetta e Piazzale Italia), via Della Rocca (tratto compreso tra via Zuppetta e Piazzale Italia), via IV Novembre, P.zza Giovanni Paolo II°, via Galliani, via Marina Mazzei, piazza Cavour, via Scillitani (tratto compreso tra piazza Cavour e via Monte Sabotino), viale XXIV Maggio (tratto compreso tra piazza Cavour e via Isonzo), via Torelli (tratto compreso tra piazza Cavour e via Trieste), corso P. Giannone (tratto compreso tra piazza Cavour e via Della Rocca), via G. Rosati (tratto compreso tra via IV° Novembre e via Della Rocca).

Altri divieti e chiusure

Dalle 8:30 alle 15 il divieto di accesso su via Galliani per i veicoli circolanti su viale Fortore, il divieto di accesso su via A. Da Zara per i veicoli circolanti su via Caggese. L’interdizione alla circolazione ad ogni tipologia di veicoli, compresi velocipedi ed assimilabili, con chiusura di tutte le strade di accesso che intersecano le seguenti strade e/o piazze cittadine interessate dal passaggio del corteo ed allo svolgimento della manifestazione, nonché la chiusura dei distributori di carburanti aventi accesso diretto dalle strade interessate dalla manifestazione con la rimozione di ogni ostacolo costituito da ombrelloni e/o sedie e/o altri articoli (anche se regolarmente autorizzati) collocati sui marciapiedi e/o sulla sede stradale: dalle 7 e fino al transito completo del corteo: Piazza Cesare Battisti, via G. Oberdan, via Dante Alighieri (tratto compreso tra c.so G. Garibaldi e vico Zezza), piazza XX Settembre, corso G. Garibaldi (tratto compreso tra via G. Oberdan e via V. Civili ). Dalle 9 e fino al transito completo del corteo: via V. Capozzi (tratto compreso tra via V. Civili e piazza F.lli Bandiera), piazza F.lli Bandiera, via La Marmora (tratto compreso tra piazza F.lli Bandiera e viale Ofanto), viale Ofanto (tratto compreso tra via La Marmora e corso Roma), corso Roma (tratto compreso tra viale Ofanto e via Bari). Dalle 9 alle 15 (termine previsto per la fine della manifestazione ): Piazzale Italia, via IV Novembre, P.zza Giovanni Paolo II°, Piazza Cavour. Dalle 7 alle 13 la chiusura del parcheggio ‘Zuretti’. Dalla mezzanotte alle 15 la chiusura della villa comunale; il divieto di parcheggio nell’area antistante l’accesso su piazza Giovanni Paolo II° all’Università degli Studi di Foggia, al fine di consentire l’allocazione del presidio sanitario previsto (ambulanza INDIA ); La chiusura dei passi carrabili dell’Università degli studi di Foggia siti su Piazza Giovanni Paolo II°, via Galliani e piazzale Italia.

Altre disposizioni

Dispone inoltre il divieto per i vettori delle Ferrovie del Gargano di attestazione sulla via Galliani, nonché della circolazione per la stessa via Galliani, via Romolo Caggese e via Rossi. Detti vettori, in alternativa, potranno circolare sui percorsi urbani previsti per gli altri vettori extraurbani, con attestazione, in arrivo e partenza, dal Nodo Intermodale. Ove necessario, potranno attestare, in considerazione della eccezionalità, nel piazzale Vittorio Veneto. Dalle 7 alle 11 la chiusura del parcheggio a pagamento ‘V. Russo’; la chiusura del parcheggio a pagamento ‘La Maddalena’ che sarà riservato alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili, delle forze dell’ordine, del 118; dei vigili del fuoco, dei familiari delle vittime di mafia che parteciperanno alla manifestazione; all’allocazione dei bagni chimici. Il divieto di parcheggio sull’area antistante l’accesso all’ospedale ‘D’Avanzo’ al fine di consentire l’allocazione di una ambulanza prevista per i servizi di supporto sanitario per la manifestazione.

Dispone altresì che l’accesso carraio alla Villa Comunale sito in via Scillitani sia presidiato e riservato per l’accesso dei veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco ed altri opportunamente autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; l’area di sosta libera sita su via Sant’Antonio venga riservata per la fermata dei bus per consentire la discesa dei passeggeri che dovranno partecipare alla manifestazione; l’azienda Amiu di Foggia disponga la rimozione di tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dalle strade interessate dalla manifestazione, ivi compresi i cestini dei rifiuti che, nella impossibilità della rimozione, saranno svuotati e coperti con sacchetti di plastica; i vettori urbani Ataf ed i vettori extraurbani predispongano percorsi urbani alternativi dandone preventiva ed ampia informazione alla utenza; l’azienda Ataf provveda all’apertura del parcheggio sito sul viale Fortore (cittadella dell’economia), dove potranno attestare e sostare tutti i bus a servizio dei partecipanti alla manifestazione.

P.S. Avverte la chiusura al transito veicolare delle strade interessate dalla manifestazione e i divieti di sosta con rimozione saranno resi noti ed effettuati a mezzo installazione di segnaletica mobile (cartellonistica stradale mobile, transenne, autoveicoli delle forze dell’ordine, della protezione civile, delle Associazioni di volontariato, etc. ); Il personale della Polizia Locale coordinerà, per tale compito, il personale della Protezione Civile ed il personale delle Associazioni di Volontariato opportunamente individuato ed incaricato.