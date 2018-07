Incendio ecoballe, scatta l'ordinanza: porte e finestre chiuse, evitare il consumo di cibo e pascolo animali

Il sindaco di Foggia Franco Landella fa sapere che dopo aver atteso le relazioni di Arpa e Asl sull'incendio che si è sviluppato ieri in una traversa di via del Mare - in un'area sottoposta a sequestro giudiziario dal gennaio 2017 - è stata emanata un'ordinanza contingibile ed urgente in cui si consiglia ai residenti nel raggio di 400 metri di tenere chiuse porte e finestre, non sostare all’aperto, evitare raccolta, vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona interessata, evitare il pascolo degli animali all’aria aperta, di fornire foraggio e provvedere a mantenerli in locali chiusi, fino a quando non giungono le analisi delle matrici ambientali da parte dell’ARPA Puglia