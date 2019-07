Violenza e atti vandalici, il sindaco corre ai ripari: rilevatori di alcol test all'uscita dei locali e stop dopo le 3

"L’elevato numero di episodi di violenza e atti di vandalismo nella nostra città, mi hanno convinto di applicare con acribia la legge n. 48/2017" così il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone.

A"fine di limitare l’uso di alcool, si porrà attenzione al rispetto del divieto di somministrazione e vendita di questo tipo di bevande dalle 3 di notte in poi. Infatti dalle 3 di notte alle 6 del mattino, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per i titolari e i gestori di pubblici esercizi, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

Il divieto vale anche per chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

Si avverte, inoltre, che emanerò delle ordinanze anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni di illegalità anche legati all’abuso di alcol.

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, posizionato presso almeno un’uscita del locale, a disposizione dei clienti che desiderino verificare la propria idoneità alla guida. L’esercente può far pagare al cliente l’alcol test e si consiglia di praticare un prezzo pari o di poco superiore al costo della rilevazione. A tal proposito, possono essere utilizzati apparecchi a gettone o kit mono uso.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra, verranno applicate pesanti sanzioni amministrative pecuniarie con conseguenziale sospensione dell’attività commerciale".