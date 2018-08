San Severo, scatta l’ordinanza antiprostituzione: previste sanzioni fino a 500 euro

E’ in vigore da oggi l’ordinanza firmata dal Sindaco Francesco Miglio “Per prevenire e contrastare gravi pericoli per comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via”. Ecco le parti essenziali dell’ordinanza a beneficio delle testate giornalistiche. L’ordinanza in forma integrale è reperibile sul sito del Comune di San Severo.

“Il Sindaco, rilevato che, nella realtà della Città di San Severo, urbana ed extraurbana, la prostituzione sulla pubblica via, per l’estensione del fenomeno e per la sua concentrazione, desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività e si qualifica come fenomeno che, oggettivamente e fortemente, pregiudica le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti, dei turisti e fruitori delle aree interessate, nonché l’immagine della Città e di tutte le sue attività sociali e produttive, commerciali, dei pubblici esercizi, davanti alle quali stazionano le meretrici e che, pertanto, costituisce un elemento di grave turbativa ed insicurezza sociale; atteso che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività e, in particolar modo, ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private e attività produttive); valutati – come risulta anche dai dati forniti dalle Forze di Polizia – i gravissimi effetti negativi dell’invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti, in quanto l’attività in questione e le modalità di esercizio della stessa limitano l’utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme; ordina che, a decorrere dal 1 agosto 2018 e fino al 31 luglio 2019, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di San Severo, sia urbano che extraurbano di porre in essere comportamenti diretti, in modo non equivoco, ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; di contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del TUEL, in caso di violazione della presente ordinanza si applicherà la sanzione del pagamento di una somma da €25,00= ad € 500,00. Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di “provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica”.

Dispone che la presente ordinanza sia: valida dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019. Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

“In coerenza con quanto stabilito nella programmazione delle Politiche della Sicurezza, elaborate dall’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, il 27 Luglio scorso il Sindaco Francesco Miglio ha emesso l’Ordinanza Sindacale n.101/2018 per prevenire e contrastare pericoli per comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via. Troppo spesso assistiamo e scene ed atteggiamenti negativi, legati all’esercizio della prostituzione, come imbrattamento delle strade, all’accensione di fuochi, aggressioni, bisogni fisiologici ecc.. ecc. - Tutte situazioni che aumentano la percezione di insicurezza nei cittadini. Considerato che, per elevare gli standard di sicurezza, è necessario intervenire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate con l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, l’Ordinanza n.101 mira a recuperare dette situazioni di particolari disagio e degrado che pregiudicano le normali condizioni di vivibilità dei residenti e dei turisti. Come già ribadito nella programmazione delle attività sulla Sicurezza, l’obiettivo dell’Assessorato è dare il massimo supporto politico agli Operatori di Polizia attraverso politiche di regolamentazione che possano fornire strumenti adeguati per l’attività di controllo del territorio”, ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale Michele Del Sordo.