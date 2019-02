Trovata bomba al fosforo su una spiaggia di Vieste

A Vieste si attendono gli artificieri per far brillare una bomba al fosforo rinvenuta ieri sulla spiagga denominata "Umbra mare" in località Santa Maria di Merino.

In attesa delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico che giace sull'arenile, il sindaco ha ordinato ai comandi locali delle forze dell'ordine di predisporre, in forma concertata e con l'impiego dei rispettivi organici, idonea vigilanza atta ad assicurare la stretta sorveglianza dell'area di rivenimento fino alla completa cessazione delle operazioni. Il primo cittadino ha inoltre invitato a non avvicinarsi alla zona interessata