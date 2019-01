Sorpresa in via Postiglione: a lavoro in giardino, trova una granata del periodo bellico

Stava effettuando dei lavori di sistemazione in giardino, quando ha notato un oggetto metallico spuntare dal terreno. Si tratta dell'ordigno bellico recuperato nel primo pomeriggio di oggi, in via Postiglione, a Foggia, nei pressi del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Immediato l'intervento degli uomini del 115 sul posto, che hanno messo in sicurezza la zona, in attesa dell'arrivo degli artificieri. L'ordigno è stato rimosso e trasportato in un luogo protetto in cui verrà fatto brillare e reso inoffensivo. Si tratta, è emerso, di una granata (bomba a mano) del periodo bellico: era pessime condizioni, arrugginita e in parte scheggiata.