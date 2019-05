Chiusura galleria Monte Saraceno, Anas rivede il calendario dei lavori: "Veniamo incontro alle esigenze del territorio"

In vista del prossimo avvio dei lavori all’interno della galleria ‘Monte Saraceno’, sulla strada statale 688 “di Mattinata”, sul Gargano, e in attesa di un incontro già richiesto presso la Prefettura di Foggia, Anas (Gruppo FS Italiane) ha comunque deciso di modificare il calendario delle attività previste dal 6 al 23 maggio.

Nel dettaglio, è prevista la chiusura al transito dal lunedì al giovedì nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo. Pertanto la galleria sarà aperta continuativamente al traffico dalle ore 6.00 del venerdì alle ore 21.00 del lunedì. Il provvedimento si è reso necessario al fine di venire incontro alle esigenze del territorio e per ridurre al minimo i disagi alla circolazione sul territorio.

Come già noto Anas nei giorni scorsi aveva emanato e diramato agli Enti Locali e e agli organi di informazione l’ordinanza relativa agli interventi programmati nella galleria Monte Saraceno in assenza di traffico - a partire dal prossimo 6 maggio - lavori relativi all’impianto radio che sarà posto a servizio di polizia, carabinieri, vigili del fuoco nonché una serie di prove e verifiche di tutti i numerosi impianti installati all’interno della galleria.

Si ricorda che nei giorni e nelle ore di interdizione al transito - comunque non attiva per i mezzi di soccorso - la circolazione verrà deviata, con indicazioni in loco, lungo il vecchio tracciato della statale 89, con un aumento dei tempi di percorrenza stimato in circa 15 minuti.