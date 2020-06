Pista ciclabile sì, pista ciclabile no: la 'striscia blu' che unisce la città (ma divide i foggiani)

Sin dal primo giorno, la pista ciclabile che abbraccerà gran parte del centro abitato di Foggia ha destato polemiche. Infatti, se da un lato i ciclisti sono contenti e più sicuri, all'interno del percorso ciclabile, dall'altro i cittadini si lamentano dei parcheggi sottratti e delle carreggiate ristrette (come accade in corso Roma). Ma come ogni novità, forse è solo questione di tempo per potersi abituare | IL VIDEO