Pioggia di arresti e criminalità alle corde. Le intercettazioni shock: "Sparo, ti faccio vedere io che gli faccio"

E' di dodici arresti, una persona ricercata e un obbligo di dimora il bilancio dell'indagine 'Santa Muerte', al termine della quale i carabinieri di hanno assestato un duro colpo alla criminalità del Nord Gargano. Stupefacenti, armi, estorsioni e un proposito omicidiario, tra i capi di accusa. In alcuni stralci di conversazione riportati si evince la spregiudicatezza degli indagati.

Relativa ai guadagni, A: "... sai quanto gli ho fatto guadagnare con lo spaccio ai cristiani? 160mila euro in due mesi..."

Sul tipo di sostanza, B: "L'astinenza di questa ti fa sbattere la testa vicino al muro!"

Modalità di recupero della droga portata via mare e lanciata dai gommoni, C: "Loro la lanciano nell'acqua, la portano vicino riva, con le corde e poi appena arriva la prima corda... zac... tagliano il filo... tu devi stare già là per recuperarla..."

Pericolosità, D: "Adesso ha toccato un cristiano che non doveva toccare, adesso vediamo un attimo quanto valgono loro, che dobbiamo fare... lo sparo... puhm puhm!!! Una botta... vai, vai, vaiii, che mo ti faccio vedere io a questo che gli faccio".