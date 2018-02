Operazione ‘Safety Car 2’, agenti in azione su tutta la provincia: migliaia di veicoli controllati dalla Polizia

Con un bilancio più che positivo si è conclusa l’operazione “Safety Car 2”, che ha visto l’impiego di 300 Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia Sezione Volanti, dei Reparti Prevenzione Crimine, dei Commissariati di Manfredonia, Cerignola, San Severo e Lucera, della Polizia Stradale., impegnate costantemente nel contrasto al fenomeno dei furti e rapine in danno di autoveicoli, motoveicoli e autocarri.

L’operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, si è sviluppata su tutto il territorio nazionale.

In aggiunta ai posti di controllo dispiegati sul territorio, fondamentale è stato l’apporto della tecnologia e dei sistemi informatici, con particolare riferimento a “Mercurio”, dispositivo di rilevazione automatica delle targhe collegate ad un database che ha permesso alla Polizia di Stato di controllare in tempo reale la regolarità dei veicoli in transito e parcheggiati.

Nell’ambito dell’operazione, sono stati verificati nella Provincia di Foggia 18.684 veicoli, effettuati 16 sequestri, con il recupero di 6 veicoli oggetto di furto.

1.213 sono state le persone controllate e 3 le persone arrestate.