Furti di rame, scatta l'operazione 'Oro Rosso' nel Foggiano: controlli serrati su strade, depositi e stazioni ferroviarie

Furti di rame, scatta l'operazione “Oro Rosso”: polizia intensifica i controlli presso i depositi di rottamazione di metalli, lungo le linee ferroviarie e su strada.

Nei giorni scorsi, sono stati effettuati controlli straordinari dagli agenti della PolFer del Compartimento Puglia, Basilicata e Molise, lungo le tratte ferroviarie regionali e su strada, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame in danno delle imprese ferroviarie. Nel dettaglio, sono stati 20 i depositi che trattano la rottamazione di metalli complessivamente sottoposti a verifica nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise, con l’impiego di 31 operatori della polizia ferroviaria, che hanno proceduto ad approfonditi accertamenti nei siti e nei confronti di circa 130 persone.

L’attività non ha fatto emergere anomalie, ma i costanti controlli uniti alle operazioni straordinarie, sono un deterrente per contrastare efficacemente tale tipologia di reato predatorio. Il fenomeno dei furti di rame e materiali ferrosi, colpisce imprese del settore trasporti ma anche quelle dell’energia e delle telecomunicazioni, e oltre a creare un danno rilevante alle predette aziende, provocano spesso l’interruzione dei pubblici servizi come quello dei treni.