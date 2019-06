Il grido di dolore di Vaccaro, il Procuratore capo alla criminalità foggiana: "Basta, state impoverendo un territorio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le dichiarazioni del Procuratore capo della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, e del comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Aquilio, a margine della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell'operazione 'Gold Rush' che, all'alba di oggi, ha tratto in arresto sette persone tra Foggia e San Severo, alcune delle quali elementi di spicco della 'Società foggiana'. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine ed estorsioni l'accusa. "Soggetti pericolosi e violenti", agivano per "affari personali". Vaccaro: "Poche persone tengono in scacco un'intero territorio. Reagiamo".

La rapina al 'Follie d'oro' di Lucera

La rapina al GrandApulia di Foggia