Tutta la Capitanata è con Gianpiero, è il giorno dell'intervento contro un raro sarcoma. Miglio: "Ti aspettiamo"

Oggi è il giorno di Gianpiero Saglimbene. Il sergente originario di San Severo affetto da un raro sarcoma verrà operato oggi dal dott. Tomoaki presso il Presbyterian Hospital,

"Oggi Gianpiero si sottoporrà a New York ad un delicatissimo intervento chirurgico. Noi tutti siamo in trepidante attesa. Chiedo a tutti i miei concittadini, a quelli che credono, di fare una preghiera per lui, a chi non crede di non rinunciare a rivolgere un pensiero a Gianpiero, a questo ragazzo che con la sua sofferenza ci sta insegnando quanto prezioso sia il dono della vita e quanto sia giusto difenderlo sempre. A un uomo così determinato, forte e così tanto innamorato della vita noi non vogliamo rinunciare. Per questo, Gianpiero, fai questo intervento e torna subito da noi, torna a casa..... noi ti stiamo aspettando" il commento del sindaco Francesco Miglio

"Finalmente il momento tanto atteso è arrivato!" ha commentato su Facebook la moglie Barbara Rado. Nei giorni scorsi il giovane militare aveva ricevuto la visita in ospedale da parte di alcuni connazionali che vivono a New York