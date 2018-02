Droga nei tacchi delle scarpe: così una donna introduceva le dosi in carcere per i detenuti

C’è anche Ilario Viceré, 22enne foggiano, tra gli undici soggetti arrestati questa mattina nelle province di Brindisi, Trani, Taranto e appunto Foggia, nell'ambito dell'operazione denominata ‘Exodus’ con cui - grazie dalla denuncia di un soggetto per le estorsioni subite dal figlio a causa di debiti contratti per il gioco e le scommesse – la Guardia di Finanza di Brindisi ha disvelato un sistema posto in essere da un gruppo criminale dedito all’estorsione, a furti e rapine, nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio in tale ambito, le attività investigative hanno permesso di accertare un tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti a favore di personaggi detenuti all’interno della casa circondariale di via delle Casermette, smascherata dai finanzieri con la collaborazione dei colleghi del comando provinciale di Foggia, che ha consentito l’arresto in flagranza del ‘corriere’.

Durante le indagini è emerso che il gruppo finito nel mirino dei finanzieri organizzava rapine e portava droga nel carcere di Foggia dove erano rinchiusi alcuni di essi. Droga per uso personale portata da un corriere arrestato in flagranza di reato durante l’inchiesta e introdotta nel carcere di via delle Casermette da una donna della provincia di Foggia che nascondeva le dosi nei tacchi mentre era in compagnia dei figli.

Le attività investigative sono tuttora in corso proseguono sotto il profilo economico-finanziario, a carico dei soggetti colpiti dalla misura restrittiva del gip brindisino. Gli arrestati sono Alessandro Coffa, Alessandro Polito, Alessio Romano, Alioska Lazzoi, Francesco Coffa, Ilario Vicerè, Nicola Sgura, Pasquale Scotti, Roberto Eros, Roberto leoci, Teodoro De Matteis. Per Angelo Falcone solo la misura dell'obbligo di dimora.“