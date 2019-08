Dopo San Severo tocca a Cerignola: città blindata dai carabinieri, spuntano prime armi e cocaina

Nuova maxi-operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia, con l'impiego dei 'Cacciatori di Puglia'. A meno di 24 ore dalla precedente, a San Severo, ennesimo massiccio controllo del territorio, questa volta a Cerignola.

I controlli, che procederano ad oltranza, stanno dando già i primi risultati: individuati 'nascondigli' di armi e cocaina, che hanno già portato ai primi arresti. Come già avvenuto ieri, un centinaio circa di Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno dando esecuzione alla maxi operazione contro la criminalità ad ogni livello, insieme ai Reparti specializzati, tra cui anche alcune squadre dei noti 'Cacciatori di Puglia', stanno operando l’ennesima robusta attività di controllo del territorio, attuando in particolare diversi posti di controllo e di blocco, nonché eseguendo diverse numerose perquisizioni nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale.

Centro Storico e periferia di Cerignola sono stati quindi letteralmente “blindati” dai carabinieri per un’ulteriore operazione 'ad alto impatto' su tale area. Si è quindi riproposto il modulo operativo in precedenza già positivamente messo in atto, con ancora l’impiego qualificato aggiuntivo in città dei 'Cacciatori di Puglia', particolarmente specializzati nell’individuare e 'bonificare' i nascondigli e i rifugi utilizzati dalla criminalità per i propri traffici illeciti o semplicemente come nascondigli.

Soltanto sabato scorso, sempre su Cerignola, dopo l’assalto non riuscito al postamat di Piazza Duomo, era stato eseguito un primo servizio di 'rastrellamento operativo' nei punti sensibili della città da parte dei militari. L’ennesima forte testimonianza istituzionale della presenza dello Stato sul territorio della Capitanata. Le operazioni di Polizia Giudiziaria e di sicurezza pubblica proseguiranno ad oltranza anche durante tutte le ore del giorno.

