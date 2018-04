VIDEO | 25enne ucciso a Vieste: le immagini sul luogo dell’omicidio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' morto nel corso della notte, in ospedale, Antonio Fabbiano, il giovane classe 1993, vittima di un agguato avvenuto ieri sera, a Vieste, in via Tripoli, nella zona del porto cittadino. Il giovane è stato ferito nei pressi della sua abitazione con numerosi colpi di pistola che lo hanno raggiunto all'altezza del torace e dell'addome. Trasportato a 'Casa Sollievo della Sofferenza', le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da portare al decesso del 25enne. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. L'omicidio si inserisce nella lunga scia di sangue che sta attraversando la cittadina garganica dal 26 gennaio 2015, ovvero dall'omicidio di Angelo Notarangelo, boss della cittadina del Pizzomunno.