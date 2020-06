Sangue in strada, omicidio a Trinitapoli: 43enne freddato con tre colpi di arma da fuoco

Omicidio poco fa, a Trinitapoli, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso alla periferia della cittadina della provincia Bat (ma territorialmente sotto il controllo delle forze dell'ordine di Cerignola).

La vittima è Giuseppe Lafranceschina, pregiudicato del posto e cugino di Giuseppe Gallone, ritenuto a capo del clan Carbone - Gallone. Al momento dell'agguato era a bordo del suo scooter.

Il fatto è successo poco dopo le 18, quando il killer (o più di uno) avrebbe colpito con almeno tre colpi di arma da fuoco la vittima, morta sul colpo. Sul posto, insieme al medico legale, anche i carabinieri per i rilievi tecnici e per avviare le indagini del caso. L'omicidio quindi si inserisce nella scia di sangue che sta macchiando la città di Trinitapoli, dove è in corso una cruenta guerra di mafia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 20.01