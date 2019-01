Omicidio a Trinitapoli: ucciso noto pregiudicato di un clan, gravemente ferito un 49enne

Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in via dell'Aia a Trinitapoli. La dinamica del gravissimo episodio non è ancora chiara ed è al vaglio del Nucleo Investigativo dei carabinieri.

Secondo le primissime informazioni la vittima - colpita a morte in testa - è Pietro De Rosa, noto pregiudicato di 42 anni appartanente a un clan del posto, mentre il ferito (Luigi Muriglio), trasportato al pronto soccorso del nosocomio di Barletta, è stato raggiunto da almeno sette colpi d'arma da fuoco, che lo hanno colpito all'addome e ad una spalla. Anche la sua auto, una Fiat Croma Blu, risulterebbe crivellata di colpi.