Dramma a Cerignola: spara e uccide la vicina, ferisce la moglie e poi si toglie la vita

Ennesima tragedia tra le mura domestiche. Accade a Cerignola, dove questa mattina, è avvenuto un omicidio-suicidio.

Il fatto è successo in contrada 'Cerina', nell'agro ofantino. Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo di circa 70 anni - Francesco Ciuffreda, agricoltore del posto - avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nei confronti della vicina di casa Luminita Brocan - cittadina rumena di 55 anni - uccidendola.

Ferita anche moglie, attualmente in ospedale in gravi condizioni per una ferita da arma da fuoco al capo. Dopo aver fatto fuoco, l'uomo ha rivolto l'arma contro sé stesso togliendosi la vita. Sul luogo della tragedia, gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I militari sono stati allertati dal figlio della coppia (sopraggiunto sul posto dopo la tragedia); è stato lo stesso uomo ad accompagnare la madre in ospedale.

Resta ignoto ancora il movente: secondo le prime ricostruzioni, non risultano situazioni pregresse di contrasto né tra i due coniugi né tra Ciuffreda e i vicini.

Aggiornato alle 14.36