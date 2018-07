Omicidio a San Ferdinando di Puglia: ucciso imprenditore agricolo

Omicidio intorno alle 5 di questa mattina a San Ferdinando di Puglia. Giuseppe Valerio, imprenditore agricolo con diversi precedenti classe 1959, è stato ucciso in via Roma, centro della città della BAT, mentre era a bordo della sua auto, che è stata affiancata da un'altra macchina dalla quale sono partiti una serie di colpi d'arma da fuoco, Sul posto i carabinieri del 112, che indagano sull'accaduto, e un'ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.