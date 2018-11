"Impegno al cubo" per San Severo: dopo "l'omicidio di mafia" ecco i Cacciatori, Baschi Verdi e più Anticrimine

"Impegno al cubo" da parte della Squadra Stato per quanto riguarda la città di San Severo, teatro, sabato mattina, dell'omicidio "di mafia" di Michele Russi, detto Lillino Coccione, assassinato da almeno 12 colpi di pistola in una parrucchieria di via Terranova a Foggia.