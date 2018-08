Perquisizioni dopo l'omicidio Russi: arrestato 38enne, nascondeva pistola clandestina nel marsupio

Dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di una pistola, l'uomo arrestato nella mattinata di ieri, a San Severo, nell'ambito delle numerose perquisizioni scattate a seguito dell'omicidio di Francesco Paolo Russi, avvenuto lo scorso sabato sera, nella città dell'Alto Tavoliere.

I carabinieri del NORM della Compagnia di San Severo, infatti, hanno arrestato in flagranza, Michele Luciano Parisi, 38enne pregiudicato del posto. Nel corso dell'attività, a casa del 38enne, infatti, i militari hanno trovato all'interno di un marsupio una pistola Beretta cal. 9, con 13 cartucce nel serbatoio, ed il numero di matricola abraso.

L'uomo, concluse le formalità dell'arresto, è stato portato nel carcere di Foggia, mentre l'arma, posta sotto sequestro, verrà inviata al RIS di Roma per ripristinarle la matricola e per verificare se sia stata utilizzata in qualche delitto.