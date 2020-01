Si tinge di giallo l'omicidio di D'Angelo: si scava nelle ultime ore di vita di 'Scipione', disposta l'autopsia

Si tinge di giallo l'omicidio di Roberto D'Angelo, il 53enne soprannominato 'Scipione' ucciso all'interno della sua Fiat 500 L in viale Candelaro a Foggia il 2 gennaio scorso con sei colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla testa, alla gola e alle spalle. Le indagini proseguono per stabilire con esattezza se ad agire siano state due persone a bordo di uno scooter.

Al momento sembrerebbe da escludere la pista mafiosa. D'Angelo, commerciante d'auto in proprio, infatti, non era legato ad alcun gruppo criminale e alcuni reati minori che lo riguardavano risalirebbero a più di venti anni fa.

Non ci sarebbe alcun collegamento nemmeno con la violenta aggressione al nipote Vincenzo avvenuta il 3 settembre 2016 in un autoparco. D'Angelo era presente quando un gruppo composto da quattro persone picchiò la giovane vittima ed esplose alcuni colpi di pistola con lo scopo di convincere e costringere il titolare a pagare un corrispettivo di 80mila euro sottoforma di pizzo.

Dispsosta l'autopsia, in attesa di capire se i bossoli estratti dal cadavere non risulteranno deformati e, quindi, potranno essere inviati alla polizia scientifica di Roma per stabilire se l'arma del delitto sia stata già utilizzata per altri crimini, al vaglio della squadra mobile ci sono i filmati delle telecamere del quartiere, la telefonata al 113 da parte di un anonimo che avrebbe segnalato la sparatoria e la ricostruzione delle ultime ore di vita del 53enne, che poco prima di essere assassinato aveva telefonato alla moglie per dirle che stava passando a prenderla per rincasare insieme (fonte Gazzetta del Mezzogiorno del 5 gennaio 2020).