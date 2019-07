San Severo sotto shock piange Roberta Perillo: "È in un altro mondo, dove esiste amore autentico"

Rabbia, dolore e sgomento a San Severo per il terribile caso di femminicidio che si è consumato ieri in una abitazione di via Rodi. Roberta Perillo, 32 anni, è stata strangolata dal ragazzo Francesco D'Angelo, che ha confessato, al culmine di un litigio.

Questo il commento del sindaco Francesco Miglio: "La morte di Roberta ha sconvolto tutta la nostra comunità. Non si può morire in quel modo in così giovane età per mano di un uomo che pensavi di amare e da cui ti illudevi di ricevere amore. L’amore è quanto di più bello possa esservi per un essere umano, scalda il cuore e fa sognare. Per Roberta non è stato così: quello che pensava erroneamente fosse amore ha stoppato ogni battito del suo cuore, ha interrotto ogni suo sogno. Sono vicino ai genitori di Roberta ma anche ai genitori del ragazzo. In questo momento sono esseri umani accomunati da un grande dolore, una grande sofferenza che merita tutto il nostro rispetto in uguale misura. Per Roberta la certezza che ora è in un altro mondo , migliore di questo, più giusto e dove esiste amore.... amore autentico"