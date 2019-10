Strage di Orta Nova, il vescovo Renna: "Prego per tutti e quattro. Le persone in difficoltà sappiano chiedere aiuto"

Una tragedia "che ha scosso tutta la comunità cittadina. Metto il mio cuore accanto al vostro". Sono le parole di Mons. Luigi Renna, vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, sulla strage di Orta Nova, in cui l'agente della Polizia Penitenziaria Ciro Curcelli ha ucciso la moglie e le due figlie prima di togliersi la vita: "L'atto che ha messo fine alla vita di tre donne - prosegue Mons. Renna -, che si sono spente nel sonno, e quella di un uomo che ha commesso un gesto inconsulto sui tre familiari e su se stesso, è umanamente inspiegabile.

Prego per tutti e quattro, affidando in modo particolare alla Misericordia di Dio chi ha perpetrato questo delitto; prego per i familiari che si sono visti strappare affetti così cari e li invito a a non perdere il senso della fede e l'unità familiare; prego per tutti gli ortesi e tutte le persone che vivono momenti critici, perché sappiano chiedere aiuto e non si chiudano mai in una solitudine che è distruttiva di sé e degli altri.

Il signore Gesù, fonte di speranza, ci aiuti a ritrovare il senso della vita e a non arrenderci davanti a tutto ciò che può sembrarci un peso insopportabile".