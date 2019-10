Omicidio a Orta Nova: donna uccisa a coltellate, due giorni fa era stata minacciata con una pistola dall'ex genero

Si chiamava Filomena Bruno e aveva 53 anni la donna uccisa questo pomeriggio in viale Diaz a Orta Nova, la città dei Cinque Reali Siti già fortemente provata dalla tragedia di via Luigi Guerrieri, quando Ciro Curcelli uccise moglie e figlie nel sonno e poi si tolse la vita.

Stando ad una primissima ricostruzione dell'accaduto, un soggetto, al momento ricercato, ha raggiunto la vittima in strada e l'ha accoltellata senza lasciarle scampo o modo di reagire.

Due giorni fa, sabato sera, la donna era stata minacciata in strada con una pistola dall'ex genero, Cristoforo Aghilar, un detenuto domiciliare evaso dalla misura del regime imposto, che in quella occasione non aveva esploso alcun colpo d'arma da fuoco.

Da quel giorno la 53enne era andata a dormire dall'anziana madre ed era stata sottoposta a misure di vigilanza dai carabinieri con l’obbligo di comunicare ai militari ogni spostamento. Cosa che purtroppo non avrebbe fatto oggi pomeriggio.

Filomena è stata colpita a morte nel cortile del palazzo mentre rientrava nell'abitazione della madre. Ha fatto qualche metro nel tentativo di guadagnare l'uscita, poi si è accasciata al suolo.

E' caccia serrata da parte dei carabinieri del comando provinciale di Foggia al principale indiziato del delitto (ecco chi è Aghilar).