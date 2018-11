A San Severo si uccide ancora. Il sindaco: "In giro troppe armi, passare al setaccio la città"

La Prefettura di Foggia ha convocato qualche minuto fa in via d’urgenza il Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza nella città capoluogo, che si svolgerà lunedì mattina. La comunicazione, giunta al sindaco di San Severo, fa seguito all’ennesimo omicidio che ha macchiato di sangue questa mattina il centro dell’Alto Tavoliere. Vittima Michele Russi detto “Lillino Coccione”.

“Credo che la risposta dello Stato debba essere tempestiva e determinata – commenta a Foggiatoday Francesco Miglio-. Non bisogna abbassare la guardia. Nei mesi scorsi è stato fatto molto, ora bisogna continuare con maggior vigore e determinazione”. Almeno una cinquanta i colpi d'arma da fuoco sparati all'impazzata dentro e fuori una parrucchieria di via Terranova. “Credo che Forze dell'ordine debbano passare al setaccio il territorio – continua il sindaco-, in giro ci sono troppe armi” tuona.