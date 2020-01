Ultim'ora | Omicidio a Foggia: uomo freddato a colpi di arma da fuoco in viale Candelaro

Omicidio, poco fa, alla periferia di Foggia. Il fatto, un vero e proprio agguato, è successo in viale Candelaro dove un uomo - Roberto D'Angelo, di 53 anni - è stato freddato a colpi di pistola, mentre era alla guida della propria autovettura, una 500 Bianca.

Sul posto, polizia e carabinieri, insieme ai soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo procedeva in direzione via Vittime Civili quando è stato affiancato da un mezzo dal quale è stato aperto il fuoco. L'uomo è morto sul colpo.

Aggiornato alle 22.30