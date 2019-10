Omicidio a Orta Nova: è caccia serrata a un 36enne, ecco chi è il principale indiziato dell'uccisione di Filomena Bruno

Cristoforo Aghilar era stato arrestato due volte per via degli assalti ai bancomat, nel Vicentino e in provincia di Chieti. Sabato scorso aveva minacciato la vittima con la pistola in un bar di Orta Nova