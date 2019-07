Ultim'ora | Omicidio a San Severo, giallo in via Rodi: uccisa una donna

Un omicidio è avvenuto in giornata, a San Severo, dove in via Rodi, in pieno centro cittadino, è stato trovato il corpo senza vita di una donna.

L’accaduto è stato scoperto nel pomeriggio, grazie alla deposizione di un uomo che si è presentato spontaneamente presso gli uffici della questura di Foggia, accompagnato dal proprio legale. Sull’accaduto vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti.

L'unica informazione trapelata dagli uffici di polizia è che il fatto di sangue è maturato in ambienti lontani alla criminalità, sia essa comune o organizzata locale. Sul posto, insieme agli agenti di polizia, il pm di turno e il medico legale per la prima ispezione cadaverica.