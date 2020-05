"Vogliamo giustizia". La struggente lettera di mamma Donata e papà Giuseppe: "Donato non deve essere dimenticato"

All'indomani dell'avviso di conclusione delle indagini sulla morte di Donato Monopoli, 25enne di Cerignola picchiato selvaggiamente in un locale di Foggia quasi due anni fa, i suoi genitori affidano ad una struggente lettera aperta il loro dolore e la richiesta di giustizia. La pubblichiamo integralmente di seguito.

Siamo Giuseppe e Donata Monopoli, vi scriviamo da Cerignola, provincia di Foggia.

Abbiamo 3 figli: Donato, Marco e Alessandro, ed è proprio di Donato il nostro primogenito che vogliamo raccontarvi.

Il 6 ottobre 2018 nostro figlio Donato di 26 anni, in compagnia di altri tre amici, si è recato nella vicina Foggia per trascorrere una serata in un locale chiamato "le stelle".

Doveva essere una serata universitaria di divertimento e spensieratezza tra amici, ma si è trasformata in un incubo perché nostro figlio è stato brutalmente picchiato da altri ragazzi. Immediata è stata la corsa presso l'ospedale "Riuniti di Foggia", dove ci è stato comunicato il repentino trasferimento presso il nosocomio di San Giovanni Rotondo dove Donato ha subito due delicatissimi interventi alla testa.

Nostro figlio è rimasto in terapia intensiva, legato a dei tubi per sette lunghissimi mesi, durante i quali abbiamo vissuto momenti infernali dovuti ai suoi costanti cambiamenti e peggioramenti di salute, accompagnati da altri vitali interventi. 7 lunghi mesi ad aspettare e sperare in un miracolo, ma purtroppo è arrivato quel maledetto 8 maggio 2019, giorno in cui Donato ha deciso che era stanco di lottare per la propria vita.

Abbiamo provato a racchiudere in pochissime righe quello che è capitato a nostro figlio, ma il vero motivo che ci ha spinto a raccontarvi la nostra storia è un altro: la giustizia, che non abbiamo ancora ottenuto.

Facciamo un passo indietro: la sera della discoteca, sono stati individuati due ragazzi foggiani che, quella sera stessa, sono stati rintracciati mentre erano tornati comodamente presso le loro abitazioni nonostante quello che poco prima avevano fatto a Donato. Questi 2 individui sono stati accusati di aggressione e costretti agli arresti domiciliari per 6 mesi, al termine dei quali sono stati messi in libertà con il solo obbligo di firma presso le forze dell'ordine. Dopo la scomparsa di Donato su Facebook è stata creata una pagina dal nome Giustizia per Donato, ma la verità che ad oggi giustizia non è stata fatta per nostro figlio, noi come genitori abbiamo dato priorità ad altro e ci siamo aggrappati alla speranza che in Italia la Giustizia ci sia davvero e che, prima o poi, Donato possa riposare in pace, ma ad oggi abbiamo realizzato che probabilmente il troppo tempo che sta trascorrendo è tempo perso e che, mentre noi piangiamo ogni giorno per la morte ingiusta e insensata di nostro figlio, c'è chi continua a vivere tranquillamente la propria vita senza alcun problema.

Ne avremmo tante, troppe cose da dirvi perché in questi infiniti 17 mesi in cui la nostra vita è drasticamente cambiata, di cose ne sono successe troppe.

Adesso ci sentiamo soli nel combattere questa battaglia che, al momento ci sembra sia stata dimenticata dalla legge, dal tempo e dalla stessa giustizia che tanto gridiamo e nella quale, nonostante tutto, ancora crediamo e speriamo di ricevere presto, e speriamo che Donato abbia la possibilità di avere l'unica cosa che ormai possiamo offrirgli: la giustizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello che vi chiediamo è di condividere il più possibile la nostra storia perché Donato deve ricevere giustizia e non deve essere dimenticato! Grazie