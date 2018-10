Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' stato tradotto presso il carcere di Foggia Yusif Salia, il 32enne gambiano responsabile, con altre tre persone, dell'omicidio di Desirée Mariottini, la giovane ragazza uccisa a Roma dopo essere stata drogata e violentata. Il 32enne gambiato, è stato trattenuto circa quattro ore in Questura per l'espletamento delle pratiche burocratiche successive all'arresto prima di essere condotto in carcere.