Omicidio via Forcella: fermato il fratello di Carella (che al momento dell'agguato era in auto con la vittima)

All'alba di oggi, i carabinieri hanno eseguito un fermo per l'omicidio di Luigi Antonio De Rocco, il giovane di Casarano ucciso con una fucilata la sera dello scorso 28 giugno, in via Forcella, a Foggia. Le indagini dei militari si sono sin da subito concentrate su Marco Carella, 37enne foggiano con piccoli precedenti penali.

Si tratta del fratello di Bruno Carella, che - al momento dell'agguato - era in auto con il figlio e la vittima, che sedeva sul sedile posteriore del mezzo. Subito dopo il fatto, Marco Carella si è allontanato dalla città, rifugiandosi da amici a Mondragone, nel Casertano. Qui, alle 6 di questa mattina, è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno accompagnato nel carcere di Caserta, a disposizione dell'autorità competente.

Al momento non è stata trovata l'arma del delitto, e i militari stanno valutando il coinvolgimento, nel fatto di sangue, di complici. Non si esclude che l'obiettivo dell'agguato fosse il fratello Bruno: tra i due, infatti, pare fossero in atto attriti per questioni economiche. Inoltre, subito dopo il fatto, Bruno Carella avrebbe ammesso di aver riconosciuto il fratello quale autore del gesto.